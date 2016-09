Urdax – Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana hat auch auf der 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt die Gesamtführung verteidigt. Der 26-Jährige fährt weiter mit 54 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Chris Froome im Roten Trikot. Alejandro Valverde aus Spanien hat als Dritter 1:05 Minuten Rückstand. Beim Tagessieg des Italieners Valerio Conti sorgte Michael Gogl mit Platz vier für das beste ÖRV-Ergebnis.

Conti setzte sich rund 20 km vor dem Ziel der 212,8 Kilometer langen Strecke von Bilbao nach Urdax-Dantxarinea von der Fluchtgruppe ab. Für den 23-Jährigen war es der erste Tagessieg bei einem Grand-Tour-Rennen. Er setzte sich mit 55 Sekunden Vorsprung gegen den Schweizer Danilo Wyss durch, der den Sprint der Verfolger um Platz zwei gegen den Russen Sergej Lagutin für sich entschied. Die Favoriten um das Führungstrio erreichten das Ziel geschlossen mit über einer halben Stunde Rückstand.

Das 13. Teilstück wies insgesamt vier Bergwertungen auf und führte teilweise über französisches Staatsgebiet. Am Samstag steht die Königsetappe der 71. Vuelta mit der Bergankunft am Col d`Aubisque an. (APA/dpa/sda)