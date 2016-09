Von Benjamin Kiechl

Leoben, Graz – „Jeden Freitag wird ein Spiel der Handball Liga Austria mittels Livestream übertagen.“ So lautete die vollmundige Ankündigung der Liga vor dem Saisonstart. Auf die Samstag-Partien hat man – zumindest gestern – „vergessen“. Ohne Live-Ticker tappte der interessierte Handball-Fan lange Zeit im Dunkeln. Und so verpasste man den Kampf, den Sparkasse Schwaz Handball Tirol rund um Nationalspieler Thomas Kandolf bei Union Leoben ablieferte. Nach frühem Rückstand konnte Schwaz kurz vor der Pause mit 14:13 in Führung gehen, mit der Pausensirene gelang den Obersteirern aber der Ausgleich.

In der zweiten Spielhälfte kam Schwaz besser in Schwung, auch wenn Trainer Raul Alonso noch „fehlenden Spielrhythmus“ beklagte. Und so lässt es sich wohl auch erklären, warum das junge Team (Altersschnitt 22,5 Jahre) rund um Neuzugang Michael Nicolaisen zwei Minuten vor Schluss einen Drei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gab – das Spiel ende 29:29 unentschieden. „Das war eine Lektion für die Zukunft. Wir können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, da war mehr als ein Punkt drin“, sagte Alonso.

Mit leeren Händen kehrte indes medalp Innsbruck aus der Steiermark zurück. Bei Bundesliga-Titelanwärter HSG Graz verlor das Team von Coach Minde Andriuska mit 27:39 (12:19). Neo-Goalie Aistis Pazemeckas stand unter Dauerbeschuss.