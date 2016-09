Wie oft mussten Sie sich für den Sager von Niki Lauda („Verstappen gehört in die Psychiatrie“) schon entschuldigen?

Toto Wolff: Niki ist immer schwarz und weiß. Das hat er stets so gemacht, dafür habe ich mich nie entschuldigt. Ganz im Gegenteil: Als dreifacher Weltmeister muss seine Meinung gelten. Aber es war natürlich nicht ganz so diplomatisch ausgedrückt.

Stichwort Max Verstappen (NED/Red Bull) – wie sehen Sie seine Auftritte?

Wolff: Auf der Strecke finde ich seine Manöver grenzwertig, auch wenn sie spektakulär sind. Aber man darf nicht vergessen: Die großen Fahrer sind immer so in die Formel 1 eingestiegen. In Summe tut er der Formel 1 sehr gut.

Vor allem, weil er einen Nebenschauplatz eröffnet hat. Vielleicht angenehm, weil sich nicht immer alles nur um Mercedes dreht?

Wolff: Das ist angenehm. Wir machen Sport und Unterhaltung. Das, was der Junge tut, das bringt Geschichten, keine Frage. Und wir sind alle Teil dieser Plattform, darum tut es uns allen gut.

Mittlerweile ist Red Bull der Herausforderer Nummer eins. Ein Liebingsgegner? Stichwort Helmut Marko oder die unvergessene Weihnachtskarte, in der Sie in einem Comic von einem Red Bull überrollt wurden.

Wolff: Zunächst einmal dürfen wir nicht vergessen, dass Ferrari in Spa aufgrund der Startkollision nicht die wahre Performance zeigen konnte. Die werden hier in Monza sicher gefährlich sein. Was Red Bull betrifft, kann man nur den Hut ziehen, was die dort leisten und geleistet haben. Helmut Marko ist mir, ehrlich gesagt, wurscht. Mit dem Rest haben wir einen ganz fairen und sportlichen Wettkampf.

Vor vier Jahren saßen Sie noch im Williams-Motorhome. Mittlerweile ist ihr Team Branchenprimus, und Sie gehören zu den Top Ten der Formel-1-Manager. Finden Sie die Zeit, das einmal genießen zu können?

Wolff: Leider bleibt dafür keine Zeit. Du wirst nur am Jetzt gemessen. Für mich persönlich hat der Erfolg keine Ziellinie. Eines Tages höre ich mit diesem Mikrokosmos Formel 1 auf, dann muss ich einen Punkt setzen und mich fragen: War alles gut? Es motiviert mich, ständig neu am Rad zu drehen, die Organisation neu aufzustellen – dieses Nach-vorne-Schauen gibt mir einfach viel. Natürlich macht es mein Leben nicht angenehmer, ein kurzes Stehenbleiben und Genießen, das wäre schon was. Andererseits funktioniere ich nicht so.

In Spielberg nach dem Mercedes-Crash von Nico Rosberg (GER) und Lewis Hamilton (GBR) waren Sie stocksauer. Fühlen Sie sich hin und wieder wie ein Kindergarten-Onkel, der seine Kleinkinder trennen muss?

Wolff: Das ist ein kleiner, aber prominenter Teil meines Jobs, dass ich hin und wieder mit dem Zeigefinger dastehe. Es macht zwar keinen Spaß, aber ich bin dann auch Oberlehrer und muss beide an ihre Verantwortung erinnern. Das ist nicht einfach, das sind ja zwei Superstars.

Apropos Superstar Hamilton – der macht im Vergleich zu Rosberg Party, genießt das Leben und dominiert trotzdem die Königsklasse nach Belieben. Ist er ein Phänomen?

Wolff: Seine ganz große Stärke ist, mit einer gewissen Lockerheit an das Ganze heranzutreten. Lewis weiß, welche Rahmenbedingungen er sich schaffen muss, um abzuliefern. Das ist sein Setup, und die Ergebnisse sprechen für sich.

Warum kann Rosberg trotzdem Weltmeister werden? Wolff: Es sind noch acht Rennen, über 200 Punkte zu vergeben, und alles ist offen.

Mit Rosberg haben Sie um zwei Jahre verlängert. Wie zäh waren die Verhandlungen mit dem Tiroler Gerhard Berger?

Wolff (lacht): Der Gerhard ist nicht nur ein zäher Verhandler, sondern auch ein sturer Tiroler. Aber ich habe mittlerweile so viele Tiroler Freunde, dass ich gelernt habe, mit dieser Sturheit umzugehen. Es sind drei Österreicher in einem Raum gesessen, da konnte nicht viel schiefgehen.

Ein Vorausblick auf 2017. Die Autos ändern sich. Wo­rauf darf man sich freuen? Wolff: Das Auto wird spektakulär, wesentlich schneller – die Fahrer werden bis zu fünf G (Fliehkraft, Anm.) aushalten müssen. Viele Kurven, die man bisher nicht mit Vollgas fahren konnte, werden dann voll gefahren. Die Testfahrer haben nach eineinhalb Tagen schon über Nackenschmerzen gejammert. Ganz wie in alten Zeiten. Es wird also sicher spektakulär.

Das Gespräch führte Daniel Suckert