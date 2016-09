Zeltweg - Die Mega-Flugshow Airpower im steirischen Zeltweg hat laut Bundesheer insgesamt rund 300.000 Besucher angezogen, ungefähr gleich aufgeteilt auf beide Tage. Das Sicherheitskonzept mit Personenkontrollen an den Eingängen hat den Besucherandrang nicht gebremst, wobei die Ferien wohl begünstigend wirkten.

Der Projektleiter der Flugshow Airpower, Oberst Peter Schinnerl, zeigte sich am Samstag bei einem ersten Resümee „total happy“. Es habe kaum Zwischenfälle gegeben, 110 medizinische Versorgungen kleinerer Natur wurden am Freitag, 200 am Samstag verzeichnet. „Aber selbst das ist für eine Großveranstaltung eher unter dem Schnitt“, so der Projektleiter. „Die Airpower hat ein ganz spezielles Publikum, Familien, Besucher aus Bayern, Slowenien, Ungarn - die Show ist offenbar beruhigend, wenn auch etwas laut“, sagte Schinnerl dazu, dass es so gut wie keine Zwischenfälle mit Randalieren oder Betrunkenen gebe.

„Bei den ausländischen Crews ist die Airpower offenbar sehr beliebt“, sagte der Oberst. Auch die Bevölkerung tue alles, damit diese sich wohlfühlten. Die französische Kunstflugstaffel Patrouille de France etwa habe in Frankreich mehrere Luftfahrtveranstaltungen und viele Auslandstermine. „Sie waren zum ersten Mal hier und sagten, sie kämen gerne wieder.“ Dann gebe es vielleicht auch ein Wiedersehen mit der Kunstflugstaffel „Turkish Stars“, die heuer absagten.

Ein einziger Kritikpunkt war die Versorgung mit sanitären Anlagen: „Man muss sagen, dass das mit heimischen Kapazitäten nicht zu machen ist. Wir haben Toiletteanlagen aus Ungarn und Slowenen herangeholt. Da müssen wir uns noch etwas überlegen“, sagte Schinnerl auf Journalistenfragen.

Selfies mit Präsidentschaftskandidaten

Ein kleiner Politikgipfel fand zwischen VIP-Bereich und Kontrollturm statt: Beide Präsidentschaftskandidaten - Norbert Hofer (FPÖ) und Alexander Van der Bellen besuchten die Airshow und waren beliebtes Selfie-Motiv.

Als erster traf von der Bellen zusammen mit Ehefrau Doris Schmidauer knapp vor Mittag am Fliegerhorst Hinterstoisser ein. Vor dem VIP-Bereich waren schon die ersten spontanen Fototermine zu absolvieren - ein Vater stellte seinen kleinen Sohn zum Kandidaten für ein Foto, ein italienischer Airshow-Besucher tat es ihm kurz darauf gleich. Wie er sich auf einer ausgesprochen militärischen Veranstaltung fühle? „Das Bundesheer ist notwendig, ich war nie dagegen. Ich war nur gegen gewisse Investitionstätigkeiten vor 13 Jahren“, spielte der Kandidat auf die Eurofighter-Beschaffung an.

Hofer traf einen Stunde später ein, ebenfalls ein beliebtes Selfie-Motiv. Zwei Buben fragte er, ob sie wohl später den Flugschein machen wollten. Er selbst äußerte den Wunsch, einmal „mitfliegen“ zu wollen. Wenig später trafen die Kandidaten - einer von ihnen ist ja künftiger Oberbefehlshaber des Bundesheeres - im Publikumsbereich aufeinander und tauschten einen freundlichen Händedruck.

Kosten von 3,6 Mio. Euro

Veranstaltet wurde die Airshow - bei freiem Eintritt - von Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark, die sich auch die Kosten von rund 3,6 Millionen Euro zu gleichen Handen teilen. (TT.com/APA)