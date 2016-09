New York - Dominic Thiem hat sich am Samstag, seinem 23. Geburtstag, mit einer bärenstarken Leistung in sein zweites US-Open-bzw. drittes Major-Achtelfinale gespielt. Der als Nummer 8 gesetzte Niederösterreicher rang in New York den Spanier Pablo Carreno Busta nach 2:50 Stunden mit 1:6,6:4,6:4,7:5 nieder.

Im Achtelfinale am Montag trifft Thiem entweder auf den als Nummer 11 gesetzten Spanier David Ferrer oder den zuletzt wieder erstarkten Olympia-Silbergewinner Juan Martin Del Potro aus Argentinien. (APA)