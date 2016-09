US-Präsident Barack Obama hat Verständnis für den stillen Protest von Football-Profi Colin Kaepernick gezeigt. „Er übt sein verfassungsmäßiges Recht aus, um ein Statement abzugeben“, sagte Obama am Montag beim G20-Gipfel in der chinesischen Stadt Hangzhou. „Ihm liegen reale und legitime Fragen am Herzen, über die gesprochen werden muss.“

Er habe die Kontroverse nicht genau verfolgt, sagte Obama bei einer Pressekonferenz. „Wenn er sonst nichts erreicht hat, hat er wenigstens mehr Konversation über Themen angestoßen, über die gesprochen werden muss“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu. „Das ist manchmal chaotisch, aber es ist der Weg, wie Demokratie funktioniert.“ (APA)