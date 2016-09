Marcel Hirscher nimmt am 10. September am Red Bull Dolomitenmann teil. Österreichs Ski-Star verstärkt bei dem Extrembewerb das Team Wings for Life auf der Kajakstrecke. Hirscher hatte schon im Vorjahr seine Teilnahme geplant, musste aber wegen einer Erkrankung absagen.

Nun wird der Hobby-Kanute im Team mit Andreas Goldberger (Berglauf), Wendelin Ortner (Paragleiten) und Benjamin Karl (Mountainbike) sein Debüt beim laut Eigendefinition „härtesten Teambewerb der Welt“ geben. Kajak „gehört den ganzen Sommer über zu meinem Programm und ist für die Rumpfmuskulatur ein geniales Training. Doch der Red Bull Dolomitenmann in Lienz wird sicher eine Herausforderung für mich“, erklärte Hirscher. (APA)