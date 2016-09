Von Gerald Widhalm/APA aus New York

New York - So hat sich Dominic Thiem seinen ersten Auftritt im größten Tennis-Stadion der Welt nicht vorgestellt: Der als Nummer 8 gesetzte Niederösterreicher musste am Montag im Achtelfinale beim Stand von 3:6,2:3 gegen Juan Martin Del Potro (ARG) wegen einer Verletzung im rechten Knie aufgeben. Damit blieb dem Weltranglisten-Zehnten sein erstes Viertelfinale bei den US Open versagt.

„Die Enttäuschung ist sicher groß, aber die ersten Sorgen gelten jetzt einmal dem Knie, weil mit dem Knie ist nicht zu spaßen. Ich werde jetzt ein MR machen“, sagte Thiem, der am Samstag an seinem 23. Geburtstag in sein drittes Major-Achtelfinale eingezogen war. „Vielleicht kommt raus, dass es etwas ist, wo nichts sein kann. Hoffentlich ist es so. In erster Linie interessiert es mich, was da im Knie abgeht.“

Knie bereitete schon zwei Tage lang Probleme

Thiem hatte, wie er erzählte, schon einige Tage Blasen an den Zehen des rechten Fußes. „Ich hatte Probleme mit Blasen, vielleicht hat wegen der Kompensation das Knie begonnen zu schmerzen.“ Gespürt hat er das Knie schon zwei Tage vor dem Match. „Ich habe gestern fast gar nicht trainiert und schon gewusst, dass es vielleicht ein Problem werden könnte“, verriet Thiem.

Darum waren seine Erwartungen vor seinem ersten Spiel im Arthur Ashe Stadium, in dem während des Spiels bis zu 15.000 Zuschauer waren, schon etwas gedämpft. „Da geht man irgendwie anders ins Match rein, als wenn man voll fit ist. Ich habe gehofft, dass es geht, aber ich habe geahnt, dass etwas sein könnte, von dem her habe ich es nicht hundertprozentig genossen.“ Aber Thiem ist sich sicher, dass „das nicht der letzte Auftritt in dem Stadion war“.

Schmerzmittel hat Thiem nicht genommen. „Das ist das letzte, was ich will, dann spiele ich lieber gar nicht.“ Gegen Del Potro sei der erste Satz, in dem er nach einem Break mit 3:1 geführt hatte, dann aber fünf Games en suite verlor, okay gewesen. „Aber es ist dann Ende erster Satz immer schlimmer geworden.“

Sein normaler Turnierplan würde nun die Events in Metz in zwei Wochen sowie danach Peking und Shanghai vorsehen. „Ich hoffe natürlich, dass es nicht so schlimm ist.“

Die Tatsache, dass er am Montag bereits sein 69. Match in seinem 21. Turnier 2016 spielte und er damit der aktivste Spieler auf der Tour ist, wird für 2017 wohl Änderungen bringen. „Sicher werde ich den Turnierkalender adaptieren. Ich habe nie erwartet, dass ich dieses Jahr so viele Matches spiele“, blickte Thiem schon in Richtung der nächsten Saison.

Del Potro wünschte gute Besserung

Während Thiem zu einem Arzt-Termin nach Manhattan musste, qualifizierte sich Del Potro als Nummer 142 der Welt für das Viertelfinale. Er ist damit der am schlechtesten platzierte Spieler seit 1991, als Jimmy Connors als Nummer 174 sogar das Halbfinale erreicht hatte.

„Es ist nie gut, ein Match so zu gewinnen. Ich wünsche Dominic alles Gute, er hat eine große Zukunft vor sich und ich hoffe, es geht ihm bald besser“, sagte der Argentinier, der selbst genau weiß, was es heißt, verletzt zu sein. Del Potro hatte sich seit Februar 2014 gleich drei Operationen am linken Handgelenk unterzogen.