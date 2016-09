San Francisco – Die San Francisco 49ers haben wenige Tage vor Saisonstart in der National Fooball League (NFL) ihren Fullback Bruce Miller entlassen. Der 29-Jährige war am Montag wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen worden.

Miller soll angeblich in eine Prügelei mit einem 70-Jährigen in einem Hotel in San Francisco verwickelt gewesen sein. Laut Behördenangaben werden ihm der Angriff mit einer tödlichen Waffe, Körperverletzung und kriminelle Bedrohung in zwei Fällen vorgeworfen. Die 49ers machten zum Grund für die Trennung keine Angaben.

Die NFL-Saison beginnt am Donnerstag mit einer Neuauflage der jüngsten Super Bowl zwischen den Denver Broncos und den Carolina Panthers. San Francisco trifft am Montag darauf (12. September) in einem neuen kalifornischen Duell auf die von St. Louis nach LA übersiedelten Los Angeles Rams. (APA/dpa/Reuters)