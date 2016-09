New York – Dienstagfrüh (Ortszeit) ist in New York die gute Nachricht gekommen: Die Verletzung im rechten Knie von Dominic Thiem ist nichts Schlimmes und der 22-jährige Niederösterreicher kann schon bald wieder Tennis spielen. Eine Entzündung im Knie erfordert laut einer ersten Untersuchung in Manhattan nur einige Pause.

Die Befürchtung, dass sich der Weltranglisten-Zehnte etwas Gröberes zugezogen hat, wurde von seinem Coach Günter Bresnik auf APA-Anfrage entkräftet. „Nein, er hat Flüssigkeit im Knie. Das ist sicherlich aufgrund dieser Fehlhaltung, die er aufgrund der Blasen eingenommen hat“, erklärte der gebürtige Wiener. „Der Arzt meint, wenn er vier bis fünf Tage nichts macht und man eine entzündungshemmende Creme draufgibt, dann sollte es wieder in Ordnung sein.“

Thiem kann damit also aller Voraussicht nach sein restliches Saisonprogramm spielen. Nächster Einsatz wäre demnach in knapp zwei Wochen (ab 19. September) das ATP-250-Turnier in Metz. Danach stehen in Asien das 500er-Turnier in Peking (ab 3. Oktober) und das Masters-1000-Event in Shanghai auf dem Programm. Danach kommen noch das Erste Bank Open in Wien sowie das letzte 1000er-Event in Paris-Bercy (ab 31. Oktober).

Ob Thiem dann noch einen weiteren Einsatz absolviert, hängt freilich von ihm selbst, aber auch von der Konkurrenz ab: Es geht um die Qualifikation für die ATP-Finals in London. Im Ranking für das Saisonabschluss-Turnier der acht besten Spieler befand sich Thiem zuletzt auf Platz fünf. Nach dem US-Open-Aus von Rafael Nadal, der nur fünf Zähler hinter ihm liegt, kann der Spanier den Österreicher im ATP Race vorerst nicht überholen. Stan Wawrinka und Gael Monfils könnten mit Viertelfinal-Erfolgen aber an Thiem vorbeiziehen. (APA)