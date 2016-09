Wien – Springreiter Thomas Frühmann hat am Dienstag seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport bekanntgegeben. Der 65-Jährige tritt gemeinsam mit dem 20-jährigen Wallach The Sixth Sense ab, mit dem er zwölf Jahre lang eine Reihe großer Erfolge gefeiert hat. Das Duo wird am Samstag nächster Woche in der Wiener Krieau im Rahmen des Vienna Masters vor dem Springen der Global Champions Tour verabschiedet.

Unter Frühmanns größten Erfolgen sind der Weltcupsieg sowie Olympia-Silber mit der österreichischen Mannschaft jeweils 1992 sowie der erste Sieg eines Österreichers beim Großen Preis von Aachen aufgelistet. (APA)