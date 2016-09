Llucena – Der Schweizer Mathias Frank hat am Mittwoch auf der 17. Etappe der Vuelta a Espana einen Ausreißer-Sieg gefeiert. Der Kapitän des IAM-Teams rettete bei der Bergankunft in Llucena sechs Sekunden seines Vorsprungs auf den Tschechen Leopold König ins Ziel. Platz drei ging an den Niederländer Robert Gesink. Der Kolumbianer Nairo Quintana verteidigte seine Gesamtführung erfolgreich.

Frank hatte sich bereits nach 43 von 177,5 km mit 27 anderen Fahrern, darunter auch der Österreicher Michael Gogl, vom Feld verabschiedet. Zusammen mit dem Italiener Dario Cataldo setzte sich der 29-Jährige gut 30 km vor dem Ziel vom Rest der Spitze ab.

Mit einer weiteren Tempoverschärfung in der mit 3,8 km kurzen, aber extrem steilen Schlusssteigung (bis zu 21 Prozent) zum Alto Mas de la Costa ließ Frank auf dem Weg zu seinem ersten Sieg in einer der großen Rundfahrten auch seinen letzten Fluchtgefährten stehen. Die Attacke der im Finish heraneilenden König und Gesink kam letztendlich einen Tick zu spät. 1:24 Minuten nach dem Sieger kam der 22-jährige Oberösterreicher Gogl als guter 13. ins Ziel.

Die Gesamtführung von Leader Quintana war am Mittwoch nie in Gefahr, der Kolumbianer fuhr gemeinsam mit den Verfolgern Chris Froome (3:37 Min. zurück), Esteban Chaves (3:57) und Gogls Tinkoff-Kapitän Alberto Contador (4:02) über die Ziellinie. Contador versuchte am Schlussanstieg ebenfalls die Flucht, Froome und Chaves konnten dem Angriff des Spaniers auf das Podest im Gesamtklassement aber ein weiteres Mal Paroli bieten. (APA/sda)