New York – Stan Wawrinka hat die Erfolgsserie des früheren Turniersiegers Juan Martin del Potro gestoppt und das Halbfinale der US Open erreicht. Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz gewann Donnerstagfrüh in New York gegen den Argentinier 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Um 1.20 Uhr Ortszeit verwandelte Wawrinka nach 3:13 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg.

Del Potro hatte 2009 die US Open gewonnen, ist aber nach drei Operationen am linken Handgelenk nur noch die Nummer 142 der Weltrangliste. Beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres war er dank einer Wildcard am Start und der am niedrigsten platzierte Viertelfinalist der US Open seit Jimmy Connors vor 25 Jahren.

Im Semifinale bekommt es der Weltranglisten-Dritte am Freitag mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Der Finalist von 2014 setzte sich gegen den Olympia- und Wimbledonsieger Andy Murray in fünf Sätzen und knapp vier Stunden 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5 durch.

Marathon-Match ging an Nishikori

Der als Nummer sechs gesetzte Japaner rang am Mittwoch im Viertelfinale den Weltranglisten-Zweiten Andy Murray aus Schottland nach 3:57 Stunden mit 1:6,6:4,4:6,6:1,7:5 nieder.

Es war ein Match auf Augenhöhe mit bis zuletzt ungewissem Ausgang: Beiden Profis gelangen acht Breaks, beide zeigten im Arthur Ashe Stadium unglaubliche Höhen und Tiefen in ihrem Spiel. Nishikori war gegen den Olympiasieger auf mehr schnelle Punkte aus. Er schlug daher mehr Winner, beging aber auch mehr unerzwungene Fehler.

Das matchentscheidende Break gelang Nishikori im fünften Satz beim Stand von 5:5, danach servierte der Sieger von elf ATP-Turnieren aus. Murray verpasste hingegen die Chance, als vierter Spieler nach Rod Laver, Roger Federer und Novak Djokovic in einem Jahr alle vier Endspiele bei den Grand-Slam-Turnieren zu erreichen. Zudem muss der 29-Jährigen seinen angestrebten Angriff auf den Tennis-Thron von Novak Djokovic vorerst vertagen.

Duell um Platz eins bei den Damen geht weiter

Serena Williams hat durch einen Sieg gegen die an Nummer fünf gesetzte Rumänin Simona Halep das Halbfinale der US Open erreicht. Die 34 Jahre alte US-Amerikanerin gewann 6:2, 4:6, 6:3 und spielt nun in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr MESZ) gegen die Tschechin Karolina Pliskova.

Im zweiten Halbfinale der Damen (ca. 3.00 Uhr MESZ) stehen sich Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber und die Dänin Caroline Wozniacki gegenüber. Sollten Williams und Kerber das Endspiel am Samstag erreichen, ginge es auch um Platz eins in der Weltrangliste.

Peya im Doppel raus

Der Wiener Tennisspieler Alexander Peya ist im Doppel-Viertelfinale der US Open mit seinem polnischen Partner Lukasz Kubot ausgeschieden. Die als Nummer zwölf gesetzte Paarung musste sich den Spaniern Pablo Carreno Busta/Guillermo Garcia Lopez am Mittwoch in New York mit 6:7(8), 7:6 und 4:6 geschlagen geben. (APA)