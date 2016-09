Der ehemalige Football-Spieler Tim Tebow ist endgültig beim Baseball gelandet. Die New York Mets aus der Major League Baseball (MLB) nahmen den früheren NFL-Quarterback am Donnerstag mit dem Plan unter Vertrag, ihn vorerst in unteren Ligen einzusetzen. Bei einem der Farmteams der Mets soll sich der 29-jährige Quereinsteiger für die höchste Spielklasse in Form bringen. „Ich werde alles geben, was ich habe", versprach Tebow laut der Webseite des Clubs.

Ob er es jemals in die erste Liga schaffen wird, ist fraglich. Tebow hatte in seiner Schulzeit Baseball gespielt. Der tiefgläubige Athlet war einer der prominentesten Quarterbacks im College-Football und spielte ab 2010 für die Denver Broncos in der NFL. Durchsetzen konnte er sich dort ebenso wenig wie ab 2012 bei den New York Jets. Anschließend trainierte er bei New England Patriots und Philadelphia Eagles, schaffte es dort aber jeweils nicht in den Kader. (APA)