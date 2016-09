Die Deutsche Laura Siegemund und der Kroate Mate Pavic haben am Freitag bei den Tennis-US-Open in New York mit einem 6:4,6:4-Finalsieg gegen das Nr.-7-Paar Coco Vandeweghe/Rajeev Ram aus den USA den Mixed-Titel gewonnen.

Das siegreiche ungesetzte Duo hatte sich erst Minuten vor Nennschluss für sein erstes gemeinsames Mixed eingeschrieben. Sie erhalten gemeinsam 150.000 Dollar (knapp 133.000 Euro). (dpa)