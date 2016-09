Der österreichische Leichtathlet Lukas Weißhaidinger hat seine Diskus-Saison am Freitag in Brüssel stark mit einem weiteren Podestplatz in der Diamond League beendet. Nach Platz zwei in Lausanne und dem Sieg beim prestige-trächtigen ISTAF-Meeting in Berlin belegte der 24-jährige Olympia-Sechste mit 64,73 m Platz drei. Der Sieg in Brüssel ging mit 65,78 m an den Schweden Daniel Stahl.

Der Pole Piotr Malachowski sicherte sich mit 65,27 m und Rang zwei den sicheren Sieg im Diamond Race. Im neunköpfigen Feld ließ der Oberösterreicher Weißhaidinger mit den Esten Martin Kupper und Gerd Kanter, dem Zyprioten Apostolos Parellis und dem Ungarn Zoltan Kovago vier Athleten aus dem Olympia-Finale hinter sich. (APA)