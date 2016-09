Nürburgring – Marco Wittmann hat auf dem Nürburgring sein drittes Saisonrennen gewonnen und die Führung im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) deutlich ausgebaut. Im 13. von 18 Rennen gelang dem Deutschen in seinem BMW ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. Der Tiroler Lukas Auer (Meredes) fuhr als Siebenter in die Punkteränge.

In der Gesamtwertung hat Wittmann vor dem Sonntagsrennen (15.13 Uhr) auf der Traditionsstrecke in der Eifel nun 155 Punkte. Auf Gesamtrang zwei bleibt der Kanadier Robert Wickens mit 120 Punkten. Er wurde am Samstag Neunter. (APA)