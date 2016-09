Golfer Bernd Wiesberger hat am Sonntag seit längerer Zeit wieder einmal ein absolutes Topergebnis erzielt. Der 30-Jährige wurde auf der European Tour bei den KLM Open in Spijk in den Niederlanden nach einer 65er-Runde Zweiter, nachdem er von Position sieben aus in den Schlusstag gestartet war. Lokalmatador Joost Luiten gewann nach einer 63er-Runde mit drei Schlägen Vorsprung.

Wiesberger gelangen auf der Schlussrunde ein Eagle und fünf Birdies, dem stand nur ein Bogey gegenüber. Der ebenfalls 30-jährige Luiten verhinderte den insgesamt vierten Turniersieg von Österreichs Nummer eins u.a. mit nicht weniger als zehn Birdies auf seinen letzten 18 Bahnen. (APA)