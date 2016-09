Tokio – Drei Wochen nach ihrem Ausscheiden in der ersten Qualifikationsrunde für die US Open hat Tamira Paszek am Montag bei ihrem Comeback auf der WTA-Tour die nächste Auftaktniederlage einstecken müssen. Die 25-jährige Vorarlbergerin war am Montag im mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in Tokio beim 2:6,2:6 gegen die 24-jährige Japanerin Kurumi Nara chancenlos.

Das Match dauerte nur 62 Minuten. Im Head-to-Head stellte die Weltranglisten-81. Nara damit auf 2:2. Paszek, die auf Platz 105 im WTA-Ranking aufscheint, erlitt dagegen den nächsten Rückschlag im Kampf um die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste. (APA)