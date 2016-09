Der 100. Giro d‘Italia beginnt im Mai 2017 mit einer 203 Kilometer langen Etappe auf Sardinien. Die ersten drei Teilstücke des traditionsreichen Radsport-Klassikers finden im kommenden Jahr auf der Mittelmeer-Insel statt, wie die Veranstalter am Mittwoch in Mailand bekanntgaben.

Bei seiner Jubiläumsausgabe startet der Giro zum 88. Mal in Italien, bisher gab es zwölf Mal einen Start im Ausland. Am 5. Mai 2017 müssen die Fahrer zunächst die Strecke von Alghero nach Olbia bewältigen, dann folgen zwei weitere Etappen auf der Insel. Der gesamte Kurs wird im Oktober in Mailand vorgestellt. (APA)