Singapur – Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist im Auftakttraining zum Grand Prix von Singapur Bestzeit gefahren. Der 18-Jährige verwies am Freitag seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz. Rekordsieger Sebastian Vettel raste in seinem Ferrari auf dem vom Flutlicht hell erleuchteten Kurs auf Rang drei. Direkt dahinter landete Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Sein Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg krachte rund 15 Minuten vor Ende des ersten Freien Trainings in die Mauer. Der 31-Jährige konnte aber mit einer lädierten Frontpartie an seinem Silberpfeil weiter an die Box fahren. Rosberg wurde am Ende Fünfter. (dpa)