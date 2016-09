Austin (Texas) – Mark Webber, Brendon Hartley und Timo Bernhard haben im Rahmen der Langstrecken-WM das Sechs-Stunden-Rennen in Austin gewonnen. Im Porsche 919 Hybrid setzte sich das Trio am Samstag auf dem Circuit of the Americas vor einem Audi und einem Toyota durch. Für den Ex-Formel-1-Piloten und seine Crew war es der dritte Saisonsieg in Folge. Dominik Kraihamer belegte im Rebellion Platz sieben.

Der Niederösterreicher Richard Lietz (Porsche) wurde mit dem Dänen Michael Christensen in der GTEPro-Klasse Sechster (Gesamt-21.). Mathias Lauda (Aston Martin) war mit Paul Dalla Lana und Pedro Lamy Bester bei den Amateuren und 23. im Gesamtklassement. (APA)

Automobil-Langstrecken-WM 2017 (FIA WEC), 6. Lauf in Austin/Texas, Sechsstunden-Rennen, LMP1: 1. Mark Webber/Timo Bernhard/Brendon Hartley (AUS/GER/NZL) Porsche 919 Hybrid 186 Runden - 2. Luca Di Grassi/Loic Duval/Oliver Jarvis (BRA/FRA/GBR) Audi R18 +23,641 Sek. - 3. Stephane Sarrazin/Mike Conway/Kamui Kobayashi (FRA/GBR/JPN) Toyota TS050 Hybrid 26,096. Weiter: 7. Dominik Kraihamer/Matheo Tuscher/Alexandre Imperatori (AUT/SUI/SUI) Rebellion-AER +12 Runden - 21. (6. LMGTEPro) Richard Lietz/Michael Christensen (AUT/DEN) Porsche RSR 25 Runden - 23. (1. LMGTEAm) Paul Dalla Lana/Pedro Lamy/Mathias Lauda (CAN/POR/AUT) Aston Martin Vantage 28 Runden