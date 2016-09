Singapur – Nico Rosberg hat das Formel-1-Rennen in Singapur gewonnen und sich damit die WM-Führung von Lewis Hamilton zurückgeholt. Der Deutsche feierte am Sonntag einen Start-Ziel-Sieg vor Daniel Ricciardo im Red Bull und seinem Mercedes-Teamkollegen Hamilton. In der Gesamtwertung liegt der 31-Jährige nach seinem achten Saisonsieg acht Punkte vor Hamilton. Sechs WM-Läufe stehen noch auf dem Programm.

In der Schlussphase kam Rosberg heftig unter Druck von Ricciardo, der pro Runde knapp zwei Sekunden aufholte. Vier Runden vor Ende geriet die Aufholjagd aber ins Stocken, Rosberg hatte im Ziel 0,488 Sekunden Vorsprung. Es war in seinem 200. Formel-1-Rennen sein insgesamt 22. Sieg und der dritte Erfolg in Serie, nachdem er zuvor bereits in Spa und Monza triumphiert hatte. (APA)