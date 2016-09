Innsbruck – Seit Anfang September haben Österreichs Schwimmer einen neuen Sportdirektor, den Südtiroler Dario Taraboi. In Innsbruck tauchte er erstmals öffentlich auf. Die TT hat mit ihm gesprochen:

Welchen Plan haben Sie für Österreichs Schwimmsport?

Dario Taraboi: Ich bin seit zwei Wochen im Amt, jetzt gilt es, das System kennen zu lernen. Noch ist alles ganz neu für mich. Ich werde versuche, ein bisschen mehr Schwimmen in Österreichs Leben zu bringen. Auf allen Ebenen – das ist mein Ziel.

Was sind die größten Unterschiede zu Ihrem Heimat­land Italien?

Taraboi: Allgemein gesagt: Zu wenige Leute schwimmen. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl müssen das mehr sein. Wenn wir keine Kinder in die Pools bringen, haben wir ein großes Problem, einen Topschwimmer zu finden. Dann stimmt die Pyramide mit dem Leistungssport an der Spitze nicht.

Was wollen Sie an der Spitz­e ändern?

Taraboi: Noch ist für mich alles neu. Ich werde mir erst alles anschauen, mich mit Trainern und Sportlern treffen, dann werden wir sehen, wie wir zusammen die Schwimmer Österreichs weiter­bringen. Erst dann gilt es, Pläne zu erstellen.

Eine Ihrer Ideen ist, vermehrt als Nationalteam aufzutreten. Taraboi: Ja, ich will, dass wir bei Wettkämpfen als Mannschaft antreten, als öster­reichisches Nationalteam.

Die Wettkampfplanung für heuer steht aber bereits, lässt sich das noch vereinbaren?

Taraboi: Ja, ich denke schon. Mein Wunsch ist es, dass wir so oft wie möglich zusammenkommen. Ich werde anfangs auch viel reisen, um alle Situationen kennen zu lernen und um meine 22-jährige Erfahrung zu den Trainern und Vereinen zu bringen. Sie müssen wissen, dass der Verband für sie da ist, dass wir ihnen unsere Mittel zur Verfügung stellen.

Welchen Eindruck haben Sie bislang gewonnen?

Taraboi: Es gibt kein System, wenig Einheitliches. In Italien hat beispielsweise der Verband alles unter Kontrolle und eine gute Beziehung zu den Vereinen und Trainern. Meine Vision ist ein Team Austria, in dem alle in derselben Richtung arbeiten.

Sehen Sie in Ihrer Visio­n auch olympische Medaille­n?

Taraboi: Schauen wir einmal. Natürlich geht nichts von heute auf morgen. Bis sich Veränderungen auswirken, dauert es mindestens acht bis zwölf Jahre. Das vorbildliche System in Dänemark, das jetzt bei der Trainertagung in Innsbruck vorgestellt wurde, ist super, hat aber auch mindestens zwölf Jahre gebraucht. Es wurde viel Geld investiert und die Infrastruktur ist bei uns auch ein Problem. Wir müssen aber schauen, dass wir aus dem, was wir haben, das Beste rausholen. Mehr Geld, bessere Infrastruktur geht immer.

Ist es für Tirols Schwimmer ein Vorteil, dass jetzt ein Südtiroler OSV-Sport­direktor ist?

Taraboi (lacht): Vielleicht. Ich war mit meinem ehemaligen Team Bolzano Nuoto oft bei Wettkämpfen hier und habe einen guten Eindruck. Ich hoffe, dass wir hier noch mehr Tiroler Schwimmer entwickeln können, die es zu internationalen Wettkämpfen schaffen.

Das Gespräch führte Sabine Hochschwarzer