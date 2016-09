Der Grand Prix von Österreich in der Motorrad-WM findet im kommenden Jahr wie erwartet am 13. August statt. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kalender des Motorrad-Weltverbandes (FIM) mit 18 Stationen hervor. Eröffnet wird die Saison am 26. März mit Nachtrennen in Katar. Vor Spielberg folgen dann noch neun weitere Stationen. (APA)