Melbourne - Für Benjamin Bildstein und David Hussl ist die Saison mit einem großartigen Erfolg zu Ende gegangen. Die beiden 24-Jährigen holten sich beim Weltcup-Finale vor Melbourne den Gesamtweltcupsieg in der 49er-Klasse. Im abschließenden Medal Race am Samstag in der Port Phillips Bay wurden sie Zweite. Die Athleten des Yachtclub Bregenz kassierten 9.000 Euro Preisgeld.

Bildstein/Hussl sind die Nachfolger von Nico Delle Karth/Niko Resch, die in der vergangenen Saison triumphiert hatten. Für die ehemaligen Juniorenweltmeister war es zugleich der erste Sieg in der allgemeinen Klasse. Auf den Plätzen landeten die Australier Harry Price/Harry Morton und die Neuseeländer Josh Porebski/Trent Rippey.

„Wir haben uns im Verlauf der Woche möglichst unterschiedliche Verhältnisse gewünscht, um unsere Vielseitigkeit ausspielen zu können und genauso ist es auch gekommen. Wir haben bei Mittel- und Starkwind unser Potenzial unterstrichen und auch beim heutigen Medal Race, wo sehr schwacher Wind war, die Nerven behalten“, resümierte Steuermann Bildstein. „Wir haben gewusst, dass wir vorne reinplatzen können, dass es so aufgeht, ist natürlich sensationell.“

Auch bei Hussl war die Freude riesig: „Auf diese Art und Weise das Jahr zu beenden und gleichzeitig in die Olympiakampagne für 2020 zu starten, ist natürlich extrem lässig.“

Am Sonntag können es ihnen Lara Vadlau und Jolanta Ogar nachmachen, die in der 470er-Klasse klar voranliegen und ihr Medal Race noch vor sich haben. Samstag folgten zum Abschluss des Grunddurchgang weitere zwei Wettfahrtsiege. „Es läuft nach wie vor ausgezeichnet, ist aber nicht so leicht, wie es den Anschein hat. Wir sind extrem gefordert, machen aber aktuell sehr wenige Fehler“, meinte Steuerfrau Vadlau. Im Medal Race werde man die Australierinnen Carrie Smith/Jaime Ryan „sicher im Auge behalten müssen“. (APA)