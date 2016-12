Innsbruck — Einfach nicht zu bremsen sind Hypos Volleyballer in der heimischen AVL-Liga: Gegen die SG Waldviertel gab es am Samstag im zehnten Liga-Auftritt den ebensovielten Sieg. Für die Truppe von Headcoach Daniel Gavan gab es beim vorletzten Heim-Auftritt einen klaren 3:1 (-21, 15, 15, 19)-Erfolg. „Das war eine souveräne Leistung gegen einen starken Gegner", meinte Gavan. Viel Zeit zum Jubeln gibt es aber nicht: Bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) laufen Kapitän Dougi da Silva und Co. gegen Graz ein letztes Mal in diesem Jahr auf der USI auf.

Fast keinen Grund zum Jubeln gibt es bei den Damen der TI-apogrossergott-Volley. Die Mannschaft von Coach und Obmann Michael Falkner musste bei Tabellenführer Sokol/Post eine klare 0:3-Klatsche hinnehmen. Falkner sah trotzdem positive Ansätze — wie lange er noch in der Doppelfunktion tätig sein wird, steht noch nicht fest: „Schauen wir einmal, was das Christkind bringt", erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Der VC Tirol von Obfrau Therese Achammer musste sich dem PSV Salzburg mit 2:3 geschlagen geben und verpasste damit den neunten Sieg im 13. Liga-Spiel. Platz vier ist vorerst einzementiert — der Vizemeister will mehr. (suki)