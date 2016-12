Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck — Auf in den Europacup — Österreichs Vizemeister, der VC Tirol, servierte am Dienstag nach fünf Jahren wieder im Europa-Cup, im CEV-Cup, Europas zweithöchster Spielklasse. Gegen Luka Bar aus Montenegro starteten die Innsbruckerinnen in der USI-Halle allerdings wenig selbstbewusst. Schnell lagen die VCTlerinnen mit acht Punkten im Rückstand. Erst beim Stand von 8:16 legten sie zu, vor allem beim Service. Nadia Brindlinger trat eine Aufholjagd los, Lauren Moncks verteilte trotz Bänderriss im Knöchel die Bälle und Anna-Lisa Nosko verteidigte mit ihren 1,62 m groß. Der Rückstand schmolz, am Ende sicherte sich dennoch Luka Bar mit 25:22 Satz eins. Der Bann schien damit allerdings gebrochen. In Durchgang zwei musste VCT-Trainer Jean-Michel Roche kaum noch die Hände in die Hüften stemmen, mit zwischenzeitlich ebenfalls acht Punkten Vorsprung verwandelte Ingrid Hanson-Tuntland schließlich Satzball drei zum 25:19 und Satz-Ausgleich. Brianna Beamish drückte weiter und smashte auch Satz drei heim: klar mit 25:15. In der Entscheidung wankten die Tirolerinnen zwar leicht, lagen bis zum 18:18 gleichauf mit Luka Bar, hüpften nach dem 25:20 und 3:1-Sieg jubelnd auf dem Spielfeld.

Einziger Wermutstropfen in der gelb-blauen Feierstunde: Nur rund 200 Zuschauer waren in die Halle gekommen. Ex-VCT-Präsident Arno Grünbacher: „Die Mädchen hätten sich mehr verdient."

Die Entscheidung über den Aufstieg fällt allerdings erst kommenden Mittwoch in Montenegro, beim Rückspiel. „Die Gegend dort ist bestimmt schön", freute sich Kapitänin Michaela Hollaus schon vorab. Eine Reise nach Lodz (POL) zum möglichen Zweitrundengegner klingt aber noch verlockender.