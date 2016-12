Die 28-jährige Deutsche Angelique Kerber ist nach ihrem herausragenden Jahr nun auch offiziell als beste Tennisspielerin 2016 geehrt worden. Der Weltverband ITF ernannte die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin und Olympia-Zweite am Dienstag zum „World Champion“ dieses Jahres. Bei den Männern geht die Auszeichnung an den Schotten Andy Murray, der wie Kerber 2016 als Weltranglistenerster beendet.

Die ITF vergibt die Auszeichnung basierend auf Erfolgen, wobei vor allem die Grand Slams sowie in diesem Jahr das Olympia-Turnier in Rio de Janeiro ins Gewicht fielen. Kerber gewann heuer die Australian Open in Melbourne sowie die US Upen in New York und stand in Wimbledon, bei Olympia in Rio sowie bei den WTA Finals in Singapur jeweils im Endspiel. Murray wurde indes erneut Olympiasieger, triumphierte zum zweiten Mal in Wimbledon sowie erstmals beim ATP-Tour-Saisonfinale in London. Außerdem stand der 29-Jährige im Finale der Australian und French Open. (APA)