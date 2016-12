Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ist auch mit einem offiziellen Account bei Twitter vertreten. Am Freitag wurden erste Fotos des langjährigen Ferrari-Fahrers beim Kurznachrichtendienst veröffentlicht. Mitte November hatte das Management des 47-jährigen Deutschen auch Accounts bei Facebook und Instagram freigeschaltet.

Schumacher selbst ist aus der Öffentlichkeit seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 verschwunden. Wie es dem zweifachen Familienvater geht, ist nach wie vor unklar. Der siebenfache Weltmeister hatte sich beim Skifahren ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen und war deshalb monatelang im künstlichen Koma gelegen. Nach seinem langen Krankenhaus-Aufenthalt wurde er in sein Haus in seiner Schweizer Wahlheimat am Genfer See verlegt.