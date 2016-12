Von Daniel Suckert

Faenza – Beschwert sich derzeit so mancher Tiroler über das schon lange anhaltende Hochdruckwetter, dann kann man nur eine Fahrt Richtung Italien empfehlen. Ab dem Gardasee taucht der Autor dieser Zeilen in eine Nebelwand ein, die ihn bis ins Städtchen Faenza – 60 Kilometer von Bologna entfernt – gefangen hält.

Beim Betreten des Firmensitzes des kleinen Formel-1-Teams Toro Rosso tut sich eine andere Welt auf. „Immer diese lästigen Journalisten“, begrüßt Franz Tost seinen Tiroler Landsmann mit einem Grinser. Beim Trinser herrscht gute Stimmung. Und das, obwohl in der Königsklasse die Monate Dezember, Jänner und Februar zu den wichtigsten zählen. In dieser Phase gilt es, vier Boliden, jeder aus rund 8000 Teilen bestehend, aus dem Nichts zu erschaffen.

Durchschreitet man die Räumlichkeiten des Tochterteams von Red Bull, so dominiert eine Farbe: Weiß. Der Eindruck eines Labors wird durch die Ingenieure in weißen Kitteln verstärkt. „Den Raum können wir erst betreten, wenn die anderen Türen geschlossen sind. Da herrscht ein bestimmter Druck, der nicht verändert werden darf“, erklärt Tost.

Gelebte Perfektion

„Ciao! Salve!“ Überall wird freundlich gegrüßt. Ob das am Gemüt der Italienern liegt oder an der Tatsache, dass der Chef mit einem Besucher die Räumlichkeiten betritt? In jedem Fall hat der Tiroler Boss alles im Auge. Am Boden liegende Papierfussel hebt er auf, offene Türen schließt er. „Hier ist der Strom offenbar umsonst“, scherzt der 60-Jährige, als er ein leeres, aber beleuchtetes Besprechungszimmer betritt.

Die Perfektion von Tost ist keinem inneren Zwang, sondern dem Geschäft selbst geschuldet. In der elitären Rennserie geht es nicht um Milli-, sondern Mikro- und Nanometer. Das überträgt sich auf alle Lebenslagen. Tost ist ein positiv Getriebener, der keine Regeneration braucht: „Abschalten tue ich, wenn ich nach Hause gehe – und zwar das Licht in meinem Büro.“

Planung am Computer

Der Startschuss für einen neuen Boliden beginnt am Computer. Auf die lange Planungsphase folgen etliche Überprüfungen der Daten. Erst wenn das „Okay“ kommt, werden die Maschinen angeworfen. Dann gilt es erst einmal, die Vorlagen für die späteren Teile zu bauen.

Das Herzstück dabei stellt das Monocoque dar. Folien kleben, schleifen, nachmessen, kleben, schleifen, überprüfen – der Arbeitsplatz und auch zugleich die Überlebenszelle der PS-Stars darf absolut keine Mängel aufweisen.

Monatelange Prozesse, die nicht nur viel Know-how, sondern auch jede Menge Personal und Maschinen benötigen. Für die Königsklasse ist das Beste gerade gut genug. Und über allem steht die mehrmalige Qualitätsprüfung. „Schau, das Teil sieht im Licht ganz normal aus, oder?“, geht Tost in die Praxis. „Jetzt tauchen wir es in eine Flüssigkeit und schauen es uns unter UV-Licht an.“ Kleine Risse werden sichtbar.

Halbe Milliarde TV-Zuseher

Beim Bau eines Formel-1-Autos erinnert vieles an den eines Flugzeuges. Der größte Unterschied liegt darin, dass ein Flugzeug abheben soll, während bei den Formel-1-Boliden genau das Gegenteil zählt: Man will so viel wie möglich an Bodenhaftung erreichen. Wie nahe man an der Flugzeug-Branche ist, bestätigt eine Tost-Anekdote. „Die Bremsenhersteller hatten im Vorjahr Qualitätsprobleme, weil Firmen wie Boeing alles aufgekauft hatten. Das haben wir im Vorjahr zu spüren bekommen.“

Qualitätsprobleme bei den Bremsen – eine Ausnahme bei der teuersten Rennserie der Welt. Auf fünf Kontinenten hat man in der vorigen Saison 21 Rennen abgespult. Begleitet von einem TV-Zuschauerzahlen-Durchschnitt von einer halben Milliarde pro Rennen. Top-Teams wie Ferrari oder Mercedes geben in solch einem Jahr bis zu 450 Millionen Euro aus und versammeln bis zu 1500 Mitarbeiter in ihren Fabriken und Werkstätten.

Summen, mit denen Tost nichts anfangen kann. Nicht, weil sein Team sich im Mittelfeld wiederfindet: „Wir geben in der Formel 1 generell viel zu viel Geld aus!“ Beträge, die den bodenständigen Tiroler zum Kopfschütteln bringen. „Vor allem, wenn in der Autoindustrie um jeden Cent gefeilscht wird.“

Heizdecken um 300.000 €

Apropos Kosten: Dass im kommenden Jahr eine technische Revolution ansteht, geht erneut ins Geld. Tost: „Die Autos werden breiter. Das wirkt sich auf vieles aus. Zum Beispiel kosten allein die neuen Heizdecken für die Reifen 300.000 Euro.“ Größere Boxen als Unterschlupf für die Autos oder ein größeres Volumen beim Verladen würde sich mit sieben bis zehn Millionen Euro niederschlagen.

Am Ende der Firmen-Tour präsentiert sich zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch kein fertiger Bolide, die schätzungsweise tausend Bauteile lassen den Wow-Effekt trotzdem nicht kleiner werden.

„Komm gut heim, wir sehen uns nächstes Jahr auf der Strecke!“, verabschiedet sich Tost wenig später, um wieder in seinem Büro zu verschwinden.

Trotz Nebelsuppe wird die Heimfahrt zum Genuss. Die Eindrücke und ein kleines Geschenk auf dem Beifahrersitz ermöglichen das: eine Radmutter des 2016er Toro Rosso. Motorsport-Herz, was willst du mehr?