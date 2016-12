Prag – Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist von einem Einbrecher mit einem Messer attackiert und dabei schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden. „Ich bin erschüttert, aber ich lebe“, teilte die tschechische Tennisspielerin am Dienstag mit. „Die Verletzung ist schwerwiegend und ich werde zu Spezialisten müssen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich stark bin und kämpfen werde.“

Nach Angaben ihres Sprechers Karel Tejkal sind Kvitovas Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Tejkal beschrieb den Vorfall vom Dienstag als einen Einbruch in der Stadt Prostejov im Osten Tschechiens. Als sie versucht habe, sich selbst zu verteidigen, habe sie die Verletzung erlitten, schrieb Kvitova auf Twitter.

Die Ärzte mussten an allen fünf Fingern Eingriffe vornehmen, erklärte der Sprecher des tschechischen Fed Cup-Teams. Zumindest drei Monaten wird die 26-Jährige die operierte Hand nicht beanspruchen dürfen. Ihre Karriere sei aber nicht in Gefahr, versicherte der Chirurg gegenüber Tejkal. „Es gibt keinen Grund, warum sie nicht wieder Tennis spielen soll.“

Die Weltranglisten-Elfte hatte unabhängig von der Attacke kurz zuvor ihre Teilnahme am Hopman Cup im australischen Perth vom 1. bis 7. Januar abgesagt. Grund dafür war, dass sie weiterhin an einer Fußverletzung leidet. Der erste große Saisonhöhepunkt steht für die Tennisprofis bei den Australian Open an, die am 16. Januar in Melbourne beginnen. (dpa)