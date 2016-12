London – Queen Elizabeth II. wird die Schirmherrschaft beim Grand-Slam-Tennisturnier in Wimbledon abgeben. Auf die 90 Jahre alte britische Königin werde Herzogin Kate folgen, teilte der All England Lawn Tennis Club am Dienstag in London mit.

Die Queen hatte das Rasen-Turnier zuletzt 2010 besucht und dort unter anderem den Briten Andy Murray, den Schweizer Roger Federer sowie Serena und Venus Williams aus den USA getroffen. Seit 1952 war sie Schirmherrin von Wimbledon gewesen. Im kommenden Jahr wird das Turnier vom 3. bis 16. Juli ausgetragen. (APA/dpa)