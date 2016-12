Los Angeles - Ex-Basketball-Superstar Kobe Bryant und seine Frau haben ihr drittes Kind bekommen. "Vanessa und ich sind mehr als begeistert, unser jüngstes Baby Girl zu begrüßen", schrieb der 38-Jährige am Donnerstag auf Instagram und Twitter. Dazu postete er ein Foto des schlafenden Mädchens - eingehüllt in ein Wolltuch.

Bryant und seine Frau Vanessa haben bereits zwei Mädchen im Alter von 10 (Gianna Maria-Onore) und 13 Jahren (Natalia Diamante). Ihr drittes Kind trägt den Namen Bianka. Nach Angaben des Promi-Portals "TMZ.com" wurde es bereits am 5. Dezember geboren. Bryant beendete im April nach 20 Jahren seine NBA-Karriere bei den Los Angeles Lakers, mit denen er fünfmal NBA-Champion (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) wurde.

In der NBA hat am Mittwoch unterdessen Russell Westbrook die Oklahoma City Thunder mit 42 Punkten zum 121:110-Sieg bei den New Orleans Pelicans geführt. Vor allem im Finish trumpfte der 1,91 m große Guard, der auch noch zehn Rebounds und sieben Assists verbuchte, mit elf Zählern in Serie groß auf und entschied damit die Partie zugunsten der Gäste. (APA)



NBA-Ergebnisse: Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 113:102, Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 84:92, Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 86:98, Chicago Bulls - Washington Wizards 97:107, New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 110:121, Utah Jazz - Sacramento Kings 93:94, Phoenix Suns - Houston Rockets 111:125, Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 95:96