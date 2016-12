Mick Schumacher (17) fährt nächste Saison in der Formel 3. Nach zwei Jahren in der Nachwuchsklasse Formel 4 will der Sohn von Michael Schumacher die nächste Stufe Richtung Formel 1 erklimmen. „Ich glaube, das ist der Schritt, den alle Großen gemacht haben und die Klasse, die alle Großen durchlaufen haben“, sagte der Deutsche in einem Interview mit der Bild.

In der Formel 4 wurde Schumacher in der vergangenen Saison in der Gesamtwertung Zweiter. Starten wird er auch 2017 für den italienischen Rennstall Prema. In der Formel 3 fuhr einst auch Michael Schumacher, ehe er mit sieben WM-Titeln der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 wurde. Keinen Zweifel lässt Sohn Mick daran, dass auch er in der Motorsport-Königsklasse irgendwann erfolgreich sein will: „Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden.“ (APA/sda)