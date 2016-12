Österreich ist bei der Darts-WM in London nicht mehr vertreten. Der 44-jährige Wiener Mensur Suljovic verlor am Dienstagnachmittag seine Zweitrunden-Partie gegen den Waliser Mark Webster nach zu vielen vergebenen Chancen mit 3:4. Für den Weltranglisten-Achten war es die bereits siebente Niederlage en suite gegen seinen 33-jährigen Angstgegner, den er zuletzt am 15. Mai 2010 besiegte.

Bereits in der ersten Runde waren die beiden anderen Österreicher, Rowby-John Rodriguez und Zoran Lerchbacher, gescheitert. (APA)