Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Ana Ivanovic hat am Mittwoch das Ende ihrer Karriere bekanntgegeben. Die 29-jährige Serbin gewann 15 WTA-Turniere und verdiente mehr als 15 Mio. Dollar Preisgeld. Ihre größten Erfolge feierte Ivanovic 2008, als sie als 20-Jährige das Finale der Australian Open erreichte und dank des Erfolgs bei den French Open in Paris auf Platz 1 der Weltrangliste kletterte.

Ivanovic hat sich ohne Wehmut und ganz offenbar im Reinen mit sich selbst vom Tennis verabschiedet. „Es gibt so viel zu feiern“, erklärte sie gut gelaunt in einer zweiminütigen Live-Botschaft an die zahlreichen Fans auf ihrer Facebook-Seite.

Neuen Dingen zuwenden

Verletzungen hatten die Serbin, seit Sommer Ehefrau des deutschen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, in diesem Jahr schon im September zu einem frühen Saisonende gezwungen. Das notwendige physische Niveau für Höchstleistungen kann die French-Open-Siegerin von 2008 nach eigener Einschätzung nicht mehr erreichen. Die Entscheidung sei schwierig gewesen, räumte Ivanovic wenige Tage vor dem Beginn der neuen Saison ein. Doch sie hat sich ganz offenbar inzwischen damit abgefunden.

„Ich habe meine Träume gelebt und hoffe sehr, dass ich anderen helfen kann, das auch zu tun“, sagte die 29-Jährige. Ab sofort möchte die Serbin „Botschafterin für Sport und gesundes Leben“ sein, sich für das Kinderhilfswerk Unicef engagieren, aber auch geschäftlich in Sachen Schönheit und Mode unterwegs sein. „Und außerdem? Wer weiß...“, meinte Ivanovic fünfeinhalb Monate nach der Hochzeit mit Schweinsteiger in Venedig.

Einige Wochen zuvor hatte sie bei den French Open noch die dritte Runde erreicht, danach gelang ihr kein Sieg mehr. Bei ihrem ersten Match nach der Trauung war sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ebenso gleich gescheitert wie bei den US Open einige Wochen später. Die Niederlage gegen die Tschechin Denisa Allertova vor vier Monaten in New York war ihr letztes Match. Zum Saisonende stand Ivanovic auf Platz 65 der Weltrangliste. An die großen Erfolge des Jahres 2008 konnte sie nur noch mit dem Halbfinale 2015 in Paris anknüpfen.

Das sei nicht so schlecht für ein kleines Mädchen aus Serbien, befand sie nun. „Ich habe Höhen gesehen, von denen ich nie zu träumen gewagt habe, und viele denkwürdige Matches bestritten“, sagte Ivanovic und versprach, sie werde nicht komplett aus dem Tennis-Zirkus verschwinden. (APA/dpa)