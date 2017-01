Detroit – Die Green Bay Packers und Detroit Lions sind am Neujahrstag als letzte Teams in die K.o.-Phase der National Football League (NFL) eingezogen. Die Packers feierten einen 31:24-Erfolg bei den Lions, die damit ihre dritte Niederlage en suite kassierten, aber von der gleichzeitigen Niederlage der Washington Redskins, die das Heimspiel gegen die New York Giants 10:19 verloren, profitierten.

Zum Play-off-Auftakt kommt es am kommenden Wochenende in der American Football Conference (AFC) zu den Duellen Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins sowie Houston Texans - Oakland Raiders, in der National Football Conference (NFC) lauten die Wild-Card-Partien Seattle Seahawks - Detroit Lions und Green Bay Packers - New York Giants. Die New England Patriots, Kansas City Chiefs (beide AFC), Dallas Cowboys und Atlanta Falcons (beide NFC) steigen erst im Viertelfinale am übernächsten Wochenende ins Play-off ein.

Der neue NFL-Champion wird in der 51. Super Bowl am 5. Februar in Houston ermittelt. Nach dem vorzeitigen Aus von Titelverteidiger Denver Broncos gab Trainer Gary Kubiak am Sonntag seinen Abschied bekannt. Der 55-Jährige, dessen Vertrag erst in zwei Jahren ausgelaufen wäre, zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Die San Francisco 49ers feuerten hingegen nach der 23:25-Heimniederlage gegen Seattle erwartungsgemäß ihren Coach Chip Kelly, nachdem das einstige Spitzenteam nur zwei seiner 16 Saisonspiele gewonnen hatte.

NFL-Ergebnisse vom Sonntag: Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 27:10, Tennessee Titans - Houston Texans 24:17, Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 17:16, Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 24:20, Miami Dolphins - New England Patriots 14:35, Minnesota Vikings - Chicago Bears 38:10, New York Jets - Buffalo Bills 30:10, Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys 27:13, Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 27:24 n.V., Atlanta Falcons - New Orleans Saints 38:32, Washington Redskins - New York Giants 10:19, Denver Broncos - Oakland Raiders 24:6, San Diego Chargers - Kansas City Chiefs 27:37, San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 23:25, Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 6:44, Detroit Lions - Green Bay Packers 24:31

Play-off-Paarungen und weiterer Spielplan - 1. Runde (Wild-Card-Spiele am 7. bzw. 8. Februar):

AFC: Pittsburgh Steelers (als Nummer 3 gesetzt) - Miami Dolphins (6), Houston Texans (4) - Oakland Raiders (5)

NFC: Seattle Seahawks (3) - Detroit Lions (6), Green Bay Packers (4) - New York Giants (5)

Viertelfinale (Divisonal-Runde am 14. bzw. 15. Jänner/alle Angaben Ortszeit):

AFC: New England Patriots (1) gegen den schlechter gesetzten AFC-Erstrundengewinner, Kansas City Chiefs (2) gegen den besser gesetzten AFC-Erstrundengewinner

NFC: Dallas Cowboys (1) gegen den schlechter gesetzten NFC-Erstrundengewinner, Atlanta Falcons (2) gegen den besser gesetzten NFC-Erstrundengewinner

Halbfinale (Conference-Finalspiele der AFC und NFC, besser gesetzte Teams mit Heimvorteil) am 22 Jänner

Finale um die 51. Super Bowl am 5. Februar in Houston