Das Formel-1-Team Manor muss Insolvenz anmelden. Das bestätigte der Rennstall am Freitag. Die rund 200 Mitarbeiter seien am Freitag in der Teamfabrik im englischen Banbury über die Zahlungsunfähigkeit des Rennstalls informiert worden. Eine Manor-Sprecherin war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Manor hatte 2015 den Startplatz des insolventen Marussia-Teams übernommen.

Zuletzt scheiterten Versuche von Manor-Teambesitzer Stephen Fitzpatrick, Investoren für den finanzmaroden Rennstall zu finden. In der vergangenen Saison holte Pascal Wehrlein für Manor den einzigen Punkt. (APA)