Melbourne - Jürgen Melzer hat die Chance auf eine Teilnahme am Hauptbewerb der Australian Open gewahrt. Der 35-jährige Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch in der ersten von drei Qualifikationsrunden des ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne gegen den Belgier Joris de Loore in 1:38 Stunden mit 6:2,3:6,6:3 durch. Melzers nächste Hürde ist der als Nummer 13 gesetzte Japaner Taro Daniel.

Der auf Position 296 liegende ÖTV-Spieler hat das bisher einzige Duell mit dem Ranglisten-125. 2016 in Kitzbühel in zwei Sätzen für sich entschieden. Barbara Haas steigt am Donnerstag ins Geschehen ein, sie bekommt es zum Auftakt mit der auf Position drei eingestuften Chang Kai-chen aus Taiwan zu tun. Fix im Hauptbewerb stehen nur der Weltranglisten-Achte Dominic Thiem und Jürgens Bruder, Gerald Melzer.

Der überstand die erste Runde beim mit 75.000 Dollar dotierten Challenger-Turnier in Canberra mit einem 4:6,7:5,7:6(6)-Erfolg gegen den Australier Daniel Nolan. Melzer ist bei dem Event als Nummer zwei gereiht und misst sich im Achtelfinale mit dem Australier Sam Groth. (APA)