Sydney - Dominic Thiem steht in Sydney in der Runde der letzten acht. Österreichs Nummer eins rang am Mittwoch beim mit 495.630 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier den portugiesischen Qualifikanten Gastao Elias in drei Sätzen mit 6:7(5),6:3,7:5 nieder.

Im Viertelfinale bekommt es Thiem bei der Generalprobe für die Australian Open mit Daniel Evans zu tun. Der Brite hatte sich am Mittwoch etwas überraschend gegen den Spanier Marcel Granollers mit 1:6,6:3,6:3 durchgesetzt. (TT.com)