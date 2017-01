Sydney - Dominic Thiem ist seiner Nummer-ein-Setzung beim ATP-Turnier in Sydney nicht gerecht geworden. Der 23-jährige Niederösterreicher verlor nach einer in den Sätzen zwei und drei viel zu fehlerhaften Leistung gegen den aufstrebenden Briten Daniel Evans nach 2:02 Stunden mit 6:3,4:6,1:6.

Thiem wird damit seine unmittelbare Vorbereitung auf die am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne früher beginnen. Der Weltranglisten-Achte fährt nach seinen zwei Vorbereitungsturnieren in Brisbane und Syndey mit je zwei Siegen und Niederlagen zum ersten Saisonhöhepunkt. (APA)