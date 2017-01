New York – Basketball-Profi Derrick Rose ist von der Vereinsführung der New York Knicks mit einer Geldstrafe von 200.000 Dollar (187.283,45 Euro) belegt worden. Dies berichtete die New York Post am Donnerstag. Der Spielmacher des NBA-Clubs hatte am Montag die Partie gegen New Orleans unentschuldigt versäumt. Rose sagte danach, dass er aufgrund einer „familiären Angelegenheit“ nach Chicago gereist war. (APA/AFP)