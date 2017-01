Titelverteidiger Frankreich hat auch sein zweites Match bei der Heim-WM souverän gewonnen. Das Gastgeber-Team fertigte am Freitag in Nantes Japan mit 31:19 (17:9) ab und kann damit schon für das Achtelfinale planen. Erster echter Prüfstein für die Franzosen sollte am Sonntag Norwegen sein, das im Auftaktspiel den WM-Dritten Polen 22:20 niedergerungen hatte.

Europameister Deutschland startete indes in Rouen mit einem ungefährdeten 27:23-(16:11)-Sieg gegen Ungarn ins Turnier, überragender Mann war dabei Paris-Saint-Germain-Legionär Uwe Gensheimer mit 13 Toren. Auch die Schweden gaben sich in Paris beim 33:16-(17:5)-Triumph über Bahrain keine Blöße, nachdem zuvor Vizeweltmeister Katar mit einem 20:22 (8:11) gegen Afrika-Meister Ägypten einen Fehlstart verzeichnet hatte. (APA)