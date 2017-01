Österreichs männliche Hockey-U21-Nationalmannschaft hat am Sonntag den Vize-Europameistertitel in der Halle geholt. Im Finale in Lissabon musste sich das Team von Trainer Tomasz Szmidt nur knapp Polen 4:5 geschlagen geben. Oliver Binder traf dabei dreimal (18., 26., 40.), zudem trug sich auch Florian Steyrer (24.) in die Schützenliste ein. Der dritte EM-Titel in Folge blieb trotzdem unerreicht.

„Wir sind trotz der Finalniederlage extrem happy mit der Silbermedaille. Jedes Spiel bei dieser EM war ein richtiger Fight, es gab in keinem Spiel etwas geschenkt und keine schwachen Mannschaften hier“, resümierte Szmidt. (APA)