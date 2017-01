Melbourne - Dominic Thiem zog beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in die zweite Runde ein. Der Niederösterreicher besiegte am Dienstag in seinem Auftaktmatch bei den Australian Open den Deutschen Jan-Lennard Struff in vier Sätzen. Nach 2:54 Stunden und leichten Startschwierigkeiten ging der ÖTV-Star als 4:6,6:4,6:3,6:3-Sieger vom Court.

In der nächsten Runde bekommt es Thiem mit dem Sieger aus der Paarung Jordan Thompson (AUS) - Joao Sousa (POR) zu tun.

Im Vorjahr schied Thiem, der nach dem Aus der Melzer-Brüder Jürgen und Gerald der letzte verbliebene ÖTV-Einzelspieler im Turnier ist, in der dritten Runde gegen David Goffin aus. Es war sein bislang bestes Ergebnis beim Hartplatz-Klassiker Down Under. (TT.com)