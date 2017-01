Nizza benennt eine Straße nach dem tödlich verunglückten Formel-1-Piloten Jules Bianchi. Die bisherige „rue du Sapin“ neben dem Fußballstadion von Bianchis Geburtsstadt soll künftig seinen Namen tragen und wird mit einer Zeremonie am kommenden Montag eingeweiht, wie die Stadt am Dienstag bestätigte. Bianchi war am 5. Oktober 2014 beim Großen Preis von Japan in Suzuka mit seinem Marussia-Rennwagen in einen Bergungskran gekracht. Neun Monate später starb der Franzose in einem Krankenhaus in Nizza. Er hatte nach dem Unfall nicht mehr das Bewusstsein erlangt und wurde nur 25 Jahre alt.