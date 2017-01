Melbourne – Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Roger Federer hat sich in die dritte Runde der Australian Open gespielt. Der Schweizer siegte am Mittwoch in Melbourne 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) gegen Qualifikant Noah Rubin aus den USA. Dabei drehte Federer im letzten Satz einen 3:5-Rückstand noch um. Der viermalige Australien-Sieger trifft am Freitag auf den Tschechen Tomas Berdych, der schon im Wimbledon-Finale stand. Der 35-jährige Federer ist erst im neuen Jahr ins Profi-Tennis zurückgekehrt, nachdem er seine vergangene Saison wegen Knieproblemen schon im Juli beendet hatte. In Melbourne ist er nur noch an Nummer 17 gesetzt.

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist nur mit Mühe in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die Weltranglistenerste gewann gegen ihre Landsfrau Carina Witthöft 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Schon in der ersten Runde hatte Kerber gegen die Ukrainerin Lessia Zurinko kein leichtes Spiel gehabt.

In der Runde der letzten 32 trifft Kerber am Freitag entweder auf die an Nummer 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu oder auf die Tschechin Kristyna Pliskova.

Wesentlich souveräner absolvierte die frühere Weltranglistenerste Venus Williams (17.) ihren zweiten Auftritt. Die ein Jahr ältere Schwester von Serena Williams gewann am Mittwoch in Melbourne 6:3, 6:2 gegen Qualifikantin Stefanie Vögele aus der Schweiz.

Die 36-Jährige ist bei ihrer 17. Teilnahme die älteste verbliebene Spielerin im Feld. 2003 hatte Venus Williams das Finale der Australian Open erreicht, war aber ihrer Schwester unterlegen. Diese kämpft in Melbourne um ihren 23. Grand-Slam-Titel, mit dem sie Steffi Graf vom Thron der besten Tennisspielerin aller Zeiten stieße. (APA/dpa)