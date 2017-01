Von Roman Stelzl

Kitzbühel – Jean-Claude Killy hat nie wirklich Frieden mit Kitzbühel geschlossen. Und keiner kann es der französischen Ski-Legende wirklich verübeln, zog doch ausgerechnet sein erster Auftritt vor 50 Jahren den größten Skandal seiner Karriere nach sich. Killy hatte bei der Weltcup-Premiere in der Gamsstadt sowohl Slalom als auch Abfahrt gewonnen. Doch als der damals 24-Jährige im Jahr darauf zurückkehrte, war die Liebe zu Kitzbühel schlagartig erloschen.

Der Grund: Killy sah sich mit einer Vaterschaftsklage konfrontiert, eine Einheimische behauptete, er sei der Vater ihres Kindes. Vom Gericht wurden die Siegertrophäen des späteren Dreifach-Olympiasiegers gepfändet. Für Killy war es 1968 der zweite und letzte Auftritt in Kitzbühel. Erst ein Vaterschaftstest belegte, dass Killy wie behauptet nicht der Vater des Kindes war. Doch was gebrochen war, sollte nicht mehr verheilen. Erst 2009 kehrte Killy zum Begräbnis von Österreichs Ski-Legende Toni Sailer zurück. Heuer soll der sechsfache Weltmeister wieder kommen.

Der Skizirkus hatte jedenfalls einen handfesten Skandal – und das ausgerechnet in jener Stadt, in der ein Jahr zuvor die Idee zum Weltcup geboren wurde. Auf der Seidlalm hatte sich der französische Journalist und „Vater des Weltcups“ Serge Lang mit einer Abordnung, darunter der Österreicher Sepp Sulzberger, beraten. Das Ergebnis war der Weltcup, der vom Weltverband (FIS) genehmigt wurde und von dort an seinen Siegeszug auf der Welt der Skipisten startete. Den Anfang machte der Weltcup am 5. Jänner 1967 in Berchtesgaden, der Tiroler Heinrich Messner trug sich als erster Sieger in die Geschichtsbücher ein. Am 21. Jänner wurde dann erstmals auf dem Hahnenkamm im Rahmen des Weltcups gefahren.

„Damals gab es noch sechs, sieben Kameras. Wir hatten Strohballen auf der Piste, die nach einiger Zeit durchnässt, eisig und hart waren wie eine Betonwand. Das kann man alles mit heute nicht mehr vergleichen“, erinnert sich Michael Horn, der 45 Jahre lang als Moderator die Stimme der Hahnenkammrennen war. Als Absperrung hatte damals noch ein Holzlattenzaun gedient, der heute nur noch im Zuschauerbereich Platz findet. Und natürlich war auch um die Athleten längst nicht so ein G’riss. Horn: „Damals traf man die Franzosen um Killy noch in der Tenne. Heute bekommt man keinen mehr zu Gesicht.“