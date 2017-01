Europameister Deutschland und Mitfavorit Dänemark haben am Mittwoch bei der Handball-WM in Frankreich auch ihr jeweils viertes Spiel gewonnen. Die Deutschen setzten sich in Rouen gegen Weißrussland 31:25 (16:16) durch, die Dänen behielten in Paris gegen Bahrain mit 30:26 (17:30) die Oberhand.

In der von Dänemark angeführten Gruppe D stehen bereits sämtliche vier Achtelfinalaufsteiger fest, nachdem Ägypten Schlusslicht Argentinien mit 31:26 (13:10) besiegt hat. Neben den Dänen und dem Afrika-Meister sind auch Schweden und Vizeweltmeister Katar, die noch am Abend (20.45 Uhr) im direkten Duell aufeinandertrafen, fix weiter. Argentinien und Bahrain spielen dagegen nur noch um die Plätze 17 bis 24.

Auch die Spaniern und die Kroaten haben eine weiße Weste. Die Iberer setzten sich am Mittwochabend in Metz gegen Mazedonien 29:25 (14:14) durch und spielen damit am Donnerstagabend gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Slowenen um den Sieg in der Gruppe B.

Auch im Pool C kommt es zu einem Finale zwischen den Deutschen und den Kroaten, die Chile mit 37:22 (17:9) abfertigten. In der Gruppe stehen die Dänen bereits als Sieger fest, da Schweden im Abendspiel Vizeweltmeister Katar mit 36:25 (19:12) keine Chance ließ. (APA/dpa)